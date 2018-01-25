فيديو/ رياض محرز بملعب الإمارات لمتابعة مباراة أرسنال أمام تشيلسي...هل حسم الأمر مع إدارة الغانرز ؟

كشفت صحيفة “الميترو” البريطانية، أن رياض محرز كان حاضرا يوم أمس في مباراة “أرسنال” ضد “تشيلسي” في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.ورصدت الكاميرا محرز وهو يغادر ملعب الإمارات، ولم يعلق الجزائري على سبب حضوره لملعب أرسنال.

في حين أكدت بعض المصادر الصحفية، أنه تحدث بشكل رسمي مع إدارة الغانرز وأيضا إدارة البلوز.

ويبدو أن الساعات المقبلة ستحمل أخبار جديدة بالنسبة لمستقبل الجزائري.