إقصاء المنتخب الجائري لكرة اليد من ربع الكان على يد أنغولا

ودع المنتخب الوطني لكرة اليد كأس أمم إفريقيا الجارية وقعائها بالغابون من الدور الربع النهائي ، بعدما تكبد الخسارة ظهر الأربعاء على يد المنتخب الأنغولي بواقع 29 مقابل 27 في مباراة مثيرة، لم يكشف عن فائزها سوى في آخر أنفاس اللقاء.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني قدم مباراة كبيرة وعاد بقوة في الشوط الثاني من عمر المواجهة أين عدل النتيجة لما كان متأخرا بثلاث نقاط كاملة 24/21 قبل أن يعدل النتيجة في ما بعد 24/24، وفي آخر أنفاس اللقاء تمكن لاعبي المنتخب الأنغولي من التقدم في النتيجة في مناسبتين، لتنتهي المواجهة بفوز أنغولا التي عبرت للدور النصف النهائي، مقابل خروج مشرف للمنتخب الجزائري الذي حضر لمدة شهر ونصف قبل العرس القاري.

ولم يتمكن المنتخب الوطني من إقتطاع تأشيرة العبور لبطولة العالم لثاني مرة تواليا، ما يؤكد التراجع الرهيب للخضر في السنوات الأخيرة نظرا للمشاكل التي تعرفها الكرة الصغيرة في الجزائر.