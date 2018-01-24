نادي إنجليزي يستعد لكسر الرقم القياسي في الانتقالات لضم اسلام سليماني



أكدت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي نيوكاسل يونايتد يسعى للحصول على خدمات اللاعب الجزائري اسلام سليماني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميرور"، والتي أكدت أن النادي يستعد لتقديم عرض مادي قيمته 20 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي. وكان كلود بول المدير الفني لليستر سيتي قد أكد في تصريحات سابقة أن سليماني قد يرحل عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في صفقة اعارة. وفي حالة إتمام الصفقة بشكل نهائي بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني سيكون نيوكاسل قد كسر الرقم القياسي له في سوق الانتقالات، والمقدر بـ 16 مليون، كان قد دفعهم لضم مايكل أوين في موسم 2005-2006. جدير بالذكر أن فريق تشيلسي يسعى هو الآخر للحصول على خدمات سليماني بحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة، بحثًا عن تعويض رحيل دييجو كوستا.