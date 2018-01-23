براهيمي يتفوق على ميسي في معدل المراوغات الناجحة

تفوق الجزائري ياسين براهيمي، نجم بورتو البرتغالي، على الأرجنتيني ليونيل ميسي، في معدل المراوغات الناجحة هذا الموسم، وفقا موقع "غول بوان" البرتغالي.

وحل النجم الجزائري ثالثا في ترتيب أكثر اللاعبين من حيث المراوغات الناجحة في المباراة الواحدة، بمعدل 6.3 متفوقا على ميسي الذي حل في المركز الرابع بمعدل 5.5 مراوغة ناجحة في كل مباراة.

وجاء البرازيلي نيمار دا سيلفا، في صدارة اللاعبين أصحاب أكبر معدل من المراوغات الناجحة في المباراة الواحدة بمعدل 7.6 مراوغة في كل مباراة، يليه البلجيكي إيدين هازارد، في المركز الثاني بمعدل 6.4 مراوغة ناجحة في كل مباراة.