محللي القنوات البريطانية يأكدون أنّ محرز هو أفضل حل لمدرب ليفربول

أبدى معظم النقاد في بريطانيا دهشتهم من عدم تقديم عرض رسمي للجزائري رياض محرز في الميركاتو الشتوي وخاصة من “يورغن كلوب”.وأكد “جيورك إيليك”، أحد محللي القنوات البريطانية، أنّ محرز هو أفضل حل لمدرب ليفربول.

فصرّح قائلا: “في كل ميركاتو الجميع يتحدث عن محرز، لكن دون عروض رسمية وارتبط إسمه مع ليفربول”.

وأضاف: “الريدز لديهم المال الكافي للتعاقد مع رياض بعد رحيل كوتينيو، سيكون أفضل حل لكلوب”.

وتأتي هذه التصريحات بعد الخسارة ضد “سوانزي” متذيّل الترتيب في الدوري الإنجليزي سهرة أمس.