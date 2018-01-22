بالفيديو...فيغولي يواصل التألق ويقدم تمريرة حاسمة بطريقة رائعة شاهد



يواصل الدولي الجزائري سفيان فيغولي عروضه القوية مع ناديه غالاتاساراي، مانحا كرة الهدف الثاني في اللقاء الجاري الآن.

وقدم “سوسو” كرة الهدف الثاني لناديه بطريقة رائعة الدقيقة 18 حولها زميله “ديرديوك” للشباك أمام نادي قيصر سبور.

وفي حال نجح زملاء فيغولي في الفوز بهذا اللقاء، سيعتلون المركز الثاني في البطولة بفارق نقطة عن المتصر فنرباخشة.

يشار إلى أن الجزائري كان مهددا بعدم خوض لقاء اليوم من طرف مدربه بعد شجاره خلال مباراة ودية الأسبوع الماضي.