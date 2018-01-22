بالفيديو: حارس إسباني يسجل هدف خيالي سيدخله التاريخ الليغا

شهدت مباراة جمعت فريقي "لوجو" و ضيفه " سبورتينغ خيخون" ضمن إطار مبارايات الدرجة الثانية من الدوري الاسباني تسجيل هدف من مسافة بعيدة.

للقاء الذي انتهى بفوز أصحاب الارض فريق "لوجو" شهد تسجيل هدف من مسافة 65 مترا.

بطل هذا الهدف كان حارس المرمى خوان كارلوس مارتن كورال، و الذي نجح بتسجيل هدف من مسافة بعيدة

بعد قيام لاعبي "خيخون" بتشتيت الكرة لما بعد منتصف ملعبهم، ليقوم بتسديد الكرة من هذه المسافة البعيدة محرزا الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 80.