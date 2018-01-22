تعرف على المدرب العالمي الذي إتصلت به الفاف قبل تعيين ماجر

كشف محمود فايز المدرب العام للمنتخب الوطنى، أن هناك عروضا كثيرة وصلت الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى، بعضها أفريقى والأخر أوروبى وخليجى لكنه رفضها جميعا.

وأضاف مدرب الفراعنة لـ"اليوم السابع"، أن كوبر تلقى بالفعل عروضا من منتخبات نيجيريا والكاميرون وأيضا الجزائر لكن التقني الأرجنتيني رفضها جميعا لارتباطه بمصر ورغبته فى الاستمرار بإنجازاته فى الكرة المصرية وتقديم مستوى متميز بكأس العالم 2018 بروسيا .

ويأتي رفض كوبر لتدريب المنتخب الجزائري ليدفع بالإتحادية الجزائرية لتعيين رابح ماجر كمدرب جديد للخضر خلفا للإسباني ألكاراز.