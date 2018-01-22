جماهير نادي تشيلسي الإنجليزي متفاجئة من إهتمام كونتي بإسلام سليماني

تفاجأت جماهير تشيلسي من إهتمام مدرب فريقهم “كونتي” بمهاجم ليستر سيتي “إسلام سليماني” وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.وذكر موقع “ليستر ميركوري” أن جماهير البلوز منقسمة بين متفاجئ من هذا الإهتمام وبين غير مقتنع باللاعب.

كما أكد البعض الآخر أن اللاعب يمكن أن يكون بديلا مناسبا بالنظر لمستوى اللاعبين الآخرين الذين يهتم بهم كونتي.

في حين راح البعض ينتقد إدارة البلوز التي سرحت “دييغو كوستا” الذي كان هداف الفريق الأول.

أما جماهير ليستر سيتي فرفضت فكرة رحيل سليماني وتراه البديل المناسب لجيمي فاردي.

كما أكدت أنه يمكن العب مع فاردي في الخط الأمامي في بعض المباريات ورحيله سيكون خسارة.