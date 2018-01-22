بلومي: رياض محرز يستحق اللعب في نادي كبير كبرشلونة أو ريال مدريد

أكد النجم السابق للمنتخب الوطني “لخضر بلومي” أن الدولي الجزائري “رياض محرز” يعتبر أفضل من كريم بن زيمة ورياض محرز.وأجرى بطل ملحمة “خيخون” حوارا مطولا مع وكالة “رويترز” تطرق فيه لعدة نقاط تخص المنتخب الوطني قائلا:

“محرز يستحق اللعب في فريق كبير ويستطيع اللعب في برشلونة، وريال مدريد أو مانشستر يونايتد فهو أفضل من كريم بن زيمة ولويس سواريز بكل صراحة”.

وواصل بولمي إشادته بمواطنه رياض محرز قائلا:

“حتى في المنتخب الجزائري يقوم بدور كبير، رغم أن المنتخب ليس في أفضل أحواله في الوقت الراهن”.