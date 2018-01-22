رسميا: هذا هو موعد مواجهة الجزائر و فلسطين

من المنتظر أن يتقابل المنتخبان الجزائري والفلسطيني لفئة أقل من 21 عاما يوم 27 فيفري المقبل، في مكان لم يتم تحديده بعد.

ورسم المكتب الفدرالي للفاف، في اجتماعه الأحد بسطيف، هذه المواجهة، لتكون بمثابة مباراة الرد عن تلك المواجهة التاريخية التي جمعت المنتخبين عام 2016 بملعب جويلية الأولمبي وانتهت بفوز "الفدائي" بهدف دون رد، وعرفت تشجيع الأنصار الجزائريين للمنتخب الفلسطيني في سابقة أولى يقف فيها الأنصار ضد منتخبهم طيلة أطوار المباراة.

المنتخب الجزائري لأقل من 21 سنة الذي يقوده مدير المنتخبات الوطنية بوعلام شارف، لعب الأسبوع الماضي مبارتين وديتين أمام نظيره التونسي بالجزائر، انهزم في الأولى بهدف دون رد في المركز التقني لسيدي موسى وتعادل في الثانية على أرضية ملعب بولوغين.

ويحاول شارف تكوين فريق أولمبي قوي، تحسبا لخوض تصفيات أولمبياد طوكيو 2020، وقبل ذلك سيشارك بهذا المنتخب في الألعاب المتوسطية المقررة الصيف المقبل بمدية طراغونا الإسبانية.