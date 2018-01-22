بلومي : الأسطورة ماجر كان سيقودنا للمونديال و الفاف ضيعت الوقت و المال دون جدوى

إعتبر أسطورة كرة القدم الجزائري، لخضر بلومي، بأن “الفاف” أخطأت، عندما تعاقدت مع الإسباني “لوكاس ألكاراز” لتتخلى عنه بعد وقت قصير.وصرح قائلا لـ”رويترز” :”ألكاراز كان هفوة من الإتحاد الجزائري، حيث أنها ضيعت الوقت والمال دون جدوى، ودون الوصول للنتائج المرجوة”.

وواصل :”كان على خير الدين زطشي أن يضع ثقته في ماجر منذ البداية، لأنه كان قادرا على تحقيق مشوار أفضل”.

وإعتبر صاحب اللمسة السحرية بأن زميله السابق في “الخضر” كان قادرا على قيادة الجزائر لمونديال 2018 لو مُنح المنصب مُبكرا.