بلومي : رياض محرز أفضل بكثير من كريم بن زيمة و سواريز و حاليا صلاح هو الأفضل في إفريقيا

قال نجم الكرة الجزائرية السابق، لخضر بلومي، إن مواطنه رياض محرز، أفضل كثيرا من العديد من لاعبي ريال مدريد وبرشلونة، ويستحق الوجود في فريق عالمي وليس ليستر سيتي.

ويعتبر محرز من أبرز لاعبي ليستر في الوقت الحالي، وسبق وأن قاد الفريق لإحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل غير متوقع في الموسم قبل الماضي، ونال آنذاك جائزة أفضل لاعب في المسابقة.

وقال بلومي في مقابلة مع رويترز، إن عدم انتقال محرز، الذي ذكرت تقارير أنه كان قريبا من الانتقال إلى آرسنال أو ليفربول لكن لم تتم الصفقة في النهاية، إلى فريق أكبر أمر مؤسف.

وأضاف: "محرز يستحق اللعب في فريق كبير ويستطيع اللعب في برشلونة وريال مدريد أو مانشستر يونايتد فهو أفضل من كريم بنزيما ولويس سواريز بكل صراحة".

وتابع: "حتى في المنتخب الجزائري محرز يقوم بدور كبير، رغم أن المنتخب في الوقت الراهن ليس في أفضل أحواله".

ورغم الإشادة الكبير بمحرز فإن بلومي يعتقد أن المصري محمد صلاح استحق الفوز مؤخرا بجائزة الاتحاد الأفريقي "كاف" لأفضل لاعب في 2017.

وقال بلومي، الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي في 1981: "صلاح يستحق جائزة أفضل لاعب أفريقي وانظروا فقط إلى مساهمته الكبيرة في تأهل مصر إلى نهائيات كأس العالم المقبلة بروسيا