الديركتوار يُعيد بنا لزمن الهُواة و الكرة الجزائرية تتجه نحو الهاوية

بات مصطلح “الديركتوار” علامة مسجلة خلال بطولة الموسم الجاري، ليعيد للأذهان مواسم التسيير الهاوي للكرة الجزائرية.وأسندت العديد من النوادي من المحترف الأول والثاني تسييرها لما يعرف بـ”الديركتوار” في إنتهاك واضح لقوانين الإحتراف.

الأمر الذي جعل نوادي بحجم شبيبة القبائل وإتحاد الحراش تسيّران أيضا من طرف مجموعة من أشخاص بعد توالي المشاكل الداخلية للناديين.

لتنضم الرابطة المحترفة بأكملها لسرب “الديركتوار” الذي سيُوكل له تسييرها خلفا لمحفوظ قرباج الذي سحبت الفاف الثقة منه.

وهو ما يناقض بشكل كبير قوانين الإحتراف والتي لا تعترف أساسا بالديركتوار في تسيير النوادي وهو ما أعاد البطولة الوطنية لزمن الهواة.