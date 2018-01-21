بالفيديو : عاجل ... زطشي يطرد قرباج و الأخير يرد عليه ... شاهد :

قرر المكتب الفدرالي سحب تنظيم البطولة المحترفة من الرابطة الوطنية لكرة القدم وتعيين مجلس إدارة أخر و مؤقت لتسييرها إلى موعد الجمعية الإنتخابية للرابطة ، وهو القرار الذي أثار حفيظة رئيس الرابطة قرباج مما جعله يغادر اجتماع المكتب الفدرالي ليصرح بعدها قائلا: "تخلصت من عبء ثقيل ولا يمكنني العمل في ظروف كارثية ، و غادرت اجتماع المكتب لأنهم قرروا إنهآء مهام الرابطة، وقبل إنصرافي قلت لهم يجب عليهم تحمل المسؤولية الٱن و عواقب ما سيحدث بعد رحيلي