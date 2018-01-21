جوفنتوس يسعى لخطف نجم باريس سان جيرمان الجزائري عدلي

أكد موقع "إيسبوار دي فوتبول"، المختص في متابعة المواهب الشابة في أوروبا، أن نادي جوفنتوس يخطط لخطف النجم الموهوب ذي الأصول الجزائرية ياسين عدلي من باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرفض عدلي توقيع عقد احترافي مع سان جيرمان بسبب عدم حصوله على ضمانات بالتعويل عليه مع الفريق الأول، على الرغم من المحاولات العديدة التي قام بها لويس فرنانديز المدير الرياضي لقطاع الشباب بالنادي لربط اللاعب.

وسيكون عدلي في حلّ من كلّ ارتباط قانوني مع النادي الباريسي في شهر يونيو المقبل؛ ما يفسر الاهتمام الذي يحظى به من قبل عمالقة "القارة العجوز"، وعلى رأسهم جوفنتوس.

يذكر أن عدلي قدم مستويات قوية للغاية مع منتخب فرنسا للناشئين في مسابقة كأس العالم تحت 17 سنة، التي دارت بالهند في السنة الماضية، حيث سجل هدفا وحيدا وصنع 5 أخرى خلال المباريات الخمس التي لعبها، كما حقق الإنجاز نفسه في يورو تحت 17 سنة، البطولة التي احتضنتها كرواتيا في شهر ماي الماضي.