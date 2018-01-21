الداربي المغاربي لكرة اليد بين الجزائر و تونس ينتهي بالتعادل

إنتهى الداربي المغاربي الذي جمع المنتخب الوطني بنظيره التونسي أمسية اليوم الأحد في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى.لكأس أمم إفريقيا 2018 لكرة اليد المُقامة في الغابون، وإنتهى الشوط الأول بتفوق التونسيين بنتيجة 12-11.

قبل أن يعود أشبال المُدرب الوطني سفيان حيواني في المرحلة الثانية بقوة لتنتهي القمة بالتعادل 25-25.

وكان زملاء مسعود بركوس قد ضمنوا ورقة العبور إلى الدور الربع النهائي في الجولة الثالثة بعد تحقيقهم لفوزين.