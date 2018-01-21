"كونتي" يريد التعاقد مع سليماني

فجرت صحيفة "صانداي تايمز" مفاجأة كبيرة، حين أكدت أن مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي أدرج مهاجم "الخضر" ونادي ليستر سيتي إسلام سليماني ضمن اهتماماته تحسبا لضمه في الميركاتو الشتوي الحالي على سبيل الإعارة ...

وأضافت نفس التقارير أن نادي "البلوز" قد يتراجع عن التعاقد مع البونسي "إيدن دزيكو" هداف نادي "روما" الإيطالي، بغية التعاقد مع إسلام سليماني حتى يتسنى له الاعتماد على هداف "الخضر" في منافسة دوري أبطال أوربا، علما أن أندري كارول، وبيتر كراوش يوجدان أيضا محل اهتمام نادي تشيلسي الذي يرغب بشدة في تعزيز خطه الأمامي بمهاجم قوي، علما أن سليماني يعتبر ضمن أولويات نادي موناكو الفرنسي حسب معلومات حصرية تحصلت عليها الهداف وهدا فضلا عن الاهتمام الرسمي لناديي واتفورد الإنجليزي وبشيكتاش التركي بخدماته.