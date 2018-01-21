تشيلسي يريد الإستفادة من خدمات إسلام سليماني

قالت تقارير إنجليزية إن نادي تشيلسي يسعى لضم الجزائري إسلام سليماني، مهاجم ليستر سيتي، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل تدعيم قدراته الهجومية.

وذكرت صحيفة "تايمز" الإنجليزية أن إدارة البلوز تقدمت بعرض لاستعارة سليماني من ليستر سيتي، لتدعيم هجوم الفريق خلال الفترة المقبلة، والذي وضحت حاجته للدعم خلال الفترة المنقضية من الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن المهاجم الجزائري يناسب طريقة لعب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي، كما أنه متاح للمشاركة مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ولم يشارك سليماني سوى في 12 مباراة مع ليستر سيتي بالبريمييرليج هذا الموسم، إلا أن إدارة النادي لا تريد التخلي عن خدماته على سبيل الإعارة، وترى أن بيعه بشكل نهائي سيكون الحل الأفضل.

وسجل إسلام سليماني 5 أهداف وصنع هدفين خلال 17 مباراة مع ليستر سيتي هذا الموسم بجميع البطولات، بواقع 645 دقيقة مشاركة.