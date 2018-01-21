" "الخضر" لكرة اليد في اختبار حقيقي أمام "المنتخب التونسي"

يلعب المنتخب الوطني لكرة اليد أمسية الأحد، وبداية من الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي، أخرمواجهة له في كأس أمم إفريقيا الجارية بالغابون، وذلك أمام المنتخب التونسي، في مباراة ستكون بمثابة "اختبار" حقيقي للتشكيلة الوطنية لمدى قدرتها على الذهاب بعيدا في الكأس الإفريقية، أمام منتخب تونسي مرشح للتتويج باللقب القاري، والمرشح على الورق لاكتساح "الخضر".

غير أن زملاء بركوس يسعون لتحقيق نتيجة إيجابية، وذلك من خلال توظيف كل طاقاتهم من أجل الوقوف الند للند أمام "نسور قرطاج"، ومن ثم تأكيد قدرة السباعي الجزائري على اقتطاع تأشيرة المونديال المقرر العام المقبل 2019 مناصفة بين الدانمارك وألمانيا، علما أن كل المنتخبات المشاركة في "الكان" الحالية كانت قد ركنت إلأى الراحة السبت.

وكان المنتخب الوطني، الذي يحتل الصف الثاني خلف المنتخب التونسي متصدر المجموعة، قد فاز في افتتاح المسابقة القارية أمام المنتخب الكاميروني، قبل أن يسقط في ثاني خرجة له أمام منتخب الغابون، ليتدارك الأمور في الجولة الثالثة بفوز على نظيره الكونغولي.

جدير بذكره أنه وفي الجولة الخامسة والأخيرة من "الكان" المبرمجة الإثنين سيكون المنتخب الوطني معفى من المنافسة، التي ضمن التأهل فيها إلى ربع نهائي المسابقة.