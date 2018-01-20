بالفيديو: لاعب روندون دون يبكي في مشهد مؤثر للغاية بعد تسببه في إصابة اللاعب ماكارثي

لفت الفنزويلي خوسيه روندون الأنظار بسبب دموعه التي ظهرت عقب تدخله العنيف على منافسه الإيرلندي ماكارثي.

وجرت الحادثة خلال مباراة إيفرتون ووست بروميتش في المرحلة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز، والتي انتهت بالتعادل 1-1 السبت.

وضرب روندون دون قصد منافسه ماكارثي الذي تعرض لإصابة "بالغة"بحسب ما ظهر في لقطات الفيديو، ليذرف روندون الدموع لتسببه بالإصابة التي من شأنها إنهاء موسم ماكارثي.

واستبدل ماكارثي فور تعرضه للإصابة مباشرة، إذ حلّ واين روني بدلاً منه في الدقيقة الواحدة والستين، بينما أكمل روندون المباراة حتى نهايتها.