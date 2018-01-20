مولودية الجزائر تحسم قمة الجولة و تعود بفوز غالي من سطيف

عاد فريق مولودية الجزائر بفوز ثمين من ملعب 8 ماي 1945 على حساب وفاق سطيف بثنائية لهدف وحيد أمسية اليوم.لحساب الجولة 17 من الرابطة المُحترفة الأولى موبيليس، وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 6 عبر المُهاجم رشيد ناجي.

لتُعدل المولودية عبر قلب الهجوم سويبع في الدقيقة 11 في حين منح نقاش الفوز لأشبال كازوني بفضل هدفه الجميل في الدقيقة 80.

و بهذا الفوز صعد زملاء الحارس شاوشي إلى المركز الثالث ب 29 نُقطة وبفارق 6 نقاط عن المتصدر شباب قسنطينة.