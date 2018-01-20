بالفيديو : ملخص مباراة ليـستـر سيـتي و واتـفــورد مع الهدف العالمي لمحرز

فاز “ليستر سيتي” الإنجليزي على ضيفه “واتفورد” أمسية اليوم السبت بهدفين دون رد في الأسبوع 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وشارك الدولي الجزائري ونجم الثعالب “رياض محرز” أساسيا كالعادة في مخططات مُدربه الفرنسي “كلود بويال” في حين غاب “إسلام سليماني”.

الذي فضل “بويال” عدم توجيه الدعوة له خاصة بقرب إنتقاله إلى “بيشكتاش” التركي في هذا الميركاتو الشتوي.

وسجل “محرز” الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 91 بعد تمريرة من زميله أدريان سيلفا بطريقة رائعة بينما سجل فاردي الهدف الأول في الدقيقة 39.