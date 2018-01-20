بالفيديو : شاهد جميع ملاعب الجزائر الجديدة و المذهلة و نسبة تقدم الأشغال فيها

الجزائر تقوم ببناء سبعة ملاعب جديدة بطاقة إستيعاب بين 40 ألف و 60 ألف متفرج لكن عرفت بعض التاخر نــاجم عن الميزانيــة و مع رغبة الجـــزائر في الفوز بشرف إستضــافة كـان 2019 .العمل جاري و الأشغال تقدمت بشكل ملحوظ . ويجري في نفس الوقــت بناء الفنادق والمدن الرياضية و مختلف المرافق الضروريـة المحيطـة بهذه الملاعب كما أن مدنها الريضية تكون مربوطة بخطوط سكة حديد ميترو الأنفاق و ترامواي و طرق سيارة .و المواقع المعنية لإقامة هذه الملاعب هي:

1- ملعب في مدينة وهران

2- ملعبين في الجزائر العاصمة

3- ملعب في مدينةتيزي وزو

4- ملعب في مدينة سطيف

5- ملعب في مدينة قسنطينة

6- ملعب في مدينة مستغانم

7- ملعب في مدينة باتنة