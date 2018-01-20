شاهد ثنائية يوغرطة حمرون الجميلة ضد السيلية بدوري نجوم قطر

قاد اللاعب الجزائري “يوغرطة حمرون” فريقه “السد” القطري لتحقيق فوز عريض بسداسية دون رد على الضيف “السيلية” أمسية اليوم السبت.لحساب الأسبوع 13 من دوري نجوم قطر، وشارك المُهاجم السابق لنادي “شتيوا بوخارست” الروماني أساسيا في تشكيلة المُدرب “جوسفالدو فيريرا”.

ليبصم على ثنائية رائعة في الدقيقتين 32 و38 على التوالي فاتحا الشهية لبقية زملائه اللذين أكملو مهرجان الأهداف.

هذا في حين غاب الدولي الجزائري الأخر “بغداد بونجاح بسبب عدم جاهزيته البدنية بعد تعرضه لإصابة قبل شهرين.

وحضر الدولي الجزائري السابق “نذير بلحاج” في التشكيلة الأساسية لناديه “السيلية”.