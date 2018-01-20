بيكي وشاكيرا يصنعان الحدث على مواقع التواصل

صنع جيرار بيكي نجم برشلونة الحدث مع رفيقة حياته المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا

وذلك عقب الصورة التي نشرها الدولي الإسباني على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، وظهر بيكي في الصورة التي نشرها وهو إلى جانب شاكيرا حيث ارتداء الثنائي نفس ألوان الثياب والأحذية، وهي الخرجة التي لاقت استحسان متابعيهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حصلت الصورة على أكثر من مليون إعجاب في أقل من 24 ساعة، يشار إلى أن بيكي يمر حاليا بفترة رائعة خاصة بعدما مدد عقده رسميا مع النادي " الكتالنوني".

الثنائي يرد على الشائعات بطريقته الخاصة

من جهة أخرى، تعد هذه الصورة دليل إضافي على أن العلاقة بين بيكي وشاكيرا هي على أحسن مايرام، وذلك عكس ما يشاع في العديد من وسائل الإعلام العالمية التي تحدثت ولا زالت تتحدث عن تدهو علاقة الثنائي، ورشحته للانفصال عن قريب، وحتى إن كان نجم "البلاوغرانا" لا يتحدث في العلن كثيرا عن هذا الموضوع ويرفض الرد عن الشائعات من خلال التصريحات الصحفية، إلا أن لا يترك الفرصة تمر إلى ويؤكد عن مدى سعادته بالتواجد إلى جانب شاكيرا، وذلك من خلال الصورة التي ينشرها عبر مختلف حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.