رسمياً ... هذا هو أفضل ناد جزائري في الترتيب العالمي

إحتل إتحاد العاصمة المركز الـ184 عالميا والأول جزائريا على مُستوى الترتيب الذي أعده موقع الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم.

وتمكن أبناء “سوسطارة” في 2017 من تسلق الترتيب بشكل سريع مُقارنة بالمركز الـ812 الذي كانوا يتواجدون فيه خلال سنة 2016.

وتواجدت، مولودية الجزائر في المركز الـ202 بعدما كانت في الصف الـ425 عالميا سنة 2016، وهذا بفضل مُشاركتها في المُنافسات القارية.

يُشار بأن الأندية الجزائرية، عجزت عن دخول التوب 10 الإفريقي، والذي إحتل صدراته الأهلي المصري وخلفه النجم الساحلي والترجي التونسيين.