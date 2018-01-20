يتواجد الدولي الجزائري فوزي غولام، على رأس قائمة مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، جوزي مورينيو الساعي لضمه الصيف المقبل.

وكشفت شبكة “بريميوم سبورت”، أن جوزي مورينيو تلقى وعدا من وكيله ووكيل أعمال فوزي غولام، جورج مينديز، لتسهيل انتقال اللاعب.

وأضاف ذات المصدر، أن إدارة مانشستر يونايتد، على استعداد لدفع الشرك الجزائي الخاص بعقد اللاعب، والمقدر بـ 60 مليون أورو.

ويأتي إصرار مورينيو، في التعاقد مع غولام، بالنظر للنقص الذي تعانيه تشكيلته في مركز الظهير الأيسر الذي يتألق فيه غولام.

ويبقى الشرط الأساسي لتجسيد هذه الصفقة الصيف المقبل، هو عودة غولام لمستواه المعهود في الفترة المقبلة، بعد شفائه من الإصابة.