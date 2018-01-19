شخص انتحل هوية رياض محرز وراء ”كاذبة” انتقاله إلى ليفربول!

قالت تقارير رياضية جزائرية إن قصة انتقال الدولي الجزائري رياض محرز لاعب لايستر الانجليزي إلى نادي ليفربول لم تكن سوى كذبة كبيرة، وفخ وقع فيه الكثير من الصحافيين، بمن فيهم أولئك الذين يعملون في كبرى القنوات الرياضية الدولية، مشيرة إلى أن نادي ليفربول ليس مهتما بجلب الدولي الجزائري من أساسه، وأن القصة ليست سوى عملية انتحال هوية تحولت إلى الخبر الرياضي رقم واحد لعملية انتقال لم ولن تتم.

وذكرت الصحيفة الرياضية الجزائرية “لوبيتور” (صادرة بالفرنسية) تفاصيل مسلسل محرز مع نادي ليفربول، مؤكدة أن الدولي الجزائري لم يكن أبدا في مفكرة النادي الانجليزي، عكس ما تداولته وسائل إعلام دولية وجزائرية، خاصة وأن الذين وقعوا في الفخ تحدثوا بكل ثقة مؤكدين أن رياض يجري التحاليل الطبية، وأن التوقيع على العقد مع ليفربول قضية ساعات فقط.

وكشفت الصحيفة أن الذي حدث هو أن هناك شخص قريب من عالم الكرة يقيم في فرنسا، وأنه انتحل هوية الدولي الجزائري رياض محرز، وأنه كان على اتصال دائم بعدة صحافيين يعملون في وسائل إعلام رياضية دولية، خاصة أولئك المقيمين بالعاصمة الفرنسية باريس، وأنه كان يمدهم ببعض المعلومات عن طريق خدمة واتساب، وذلك نظير الحصول على بعض الخدمات، مثل الحصول على تذاكر في بعض الملاعب، وحجز أماكن مميزة للذين يقوم بإرسالهم على أساس أنهم من طرف رياض محرز (المزيف طبعا) والذي حدث هو أنه قبل أيام تبادل محرز المزيف رسائل مع صحافي يعمل في قناة رياضية عربية كبيرة، وأنه أبلغه أنه في ليفربول لإجراء تحاليل طبية وأن التوقيع على العقد هو قضية ساعات، وسأل الصحافي محدثه إن كان بإمكانه إذاعة الخبر، فوافق الآخر مؤكدا أن المسألة شبه محسومة، وهو الأمر الذي أدى الى انتشار الخبرـ الإشاعة كالنار في الهشيم، وظلت وسائل الإعلام والجمهور الرياضي يترقب الإعلان عن تفاصيل الصفقة، بل إن الطريف في الأمر أن عدة محلات لخياطة الألبسة الرياضية في الجزائر، والمتخصصة في الفانيلات المقلدة، بدأت فعلا في خياطة فانيلات ليفربول باسم رياض محرز، والآلاف من عشاق الدولي الجزائري غادروا صفحات لايستر على مواقع التواصل الاجتماعي والتحقوا بصفحات ليفربول، ليتأخر الإعلان عن الصفقة، ومع مرور الوقت بدأ الحماس يفتر، وراح الكثيرون يشعرون أن الصفقة سقطت في الماء، وراح عدد من عشاق اللاعب يبحثون عن “الجاني” الذي تسبب في إفشال صفقة ليفربول، وراح البعض يهاجم رئيس النادي، والآخرون وكيل أعمال اللاعب بدعوى أنه ليس لديه خبرة في عقد صفقات كبيرة.

الذي حدث، حسب الصحيفة، هو أن اللاعب رياض محرز كان في دبي، وبدأت المعلومات تصله عما تنشره الصحافة، فلم يكترث بالأمر، لأنها ليست المرة الأولى، لكنه لما قيل له إن الصحافي الذي تحدث لأول مرة عن الصفقة يؤكد أن اللاعب هو من أعطاه المعلومة، نفى أن يكون قد اتصل به من أساسه، فطلب من وكيل أعماله أن يربط الاتصال به، ويستوضح منه القصة، فلما أخبره بصاحب رقم الواتساب، أبلغه الوكيل أن هذا الرقم ليس لرياض، وأنه لم يسبق أن استعمله من قبل!.