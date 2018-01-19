رسميا : هذا هو السعر الدي يشترطه ليستر سيتي لِتسريح سليماني

تأمل إدارة نادي واتفورد في تخفيض القيمة المالية المذكورة، حيث سيتفاوض مسؤولوها مع نظرائهم من ليستر سيتي الإنجليزي، هذا السبت.

اشترطت إدارة نادي ليستر سيتي مبلغ 22 مليون جنيه استرليني (25 مليون أورو)، نظير تسريح لاعبها الدولي الجزائري إسلام سليماني إلى فريق واتفورد الإنجليزي.

وكانت إدارة نادي ليستر سيتي قد انتدبت المهاجم إسلام سليماني (29 سنة) صيف 2016، من سبورتينغ لشبونة البرتغالي بِمبلغ 35 مليون أورو، ولِمدّة 5 مواسم.

ويستضيف فريق ليستر سيتي المُنافس واتفورد مساء السبت المقبل، ضمن إطار الجولة الـ 24 من عمر بطولة إنجلترا. وهي فرصة لِتفاوض مسؤولي الناديَين بِشأن انتداب إسلام سليماني، تقول أحدث تقارير الصحف البريطانية ِهذا الشأن.

ويُشرف على العارضة الفنية لِفريق واتفورد التقني البرتغالي ماركو سيلفا، الذي يعرف سليماني جيّدا، حيث درّبه في سبورتينغ لشبونة موسم 2014-2015. وهو سرّ مطالبة مسؤوليه بِجلب هدّاف "الخضر".

ويشغل ليستر سيتي المركز الـ 8 بِرصيد 31 نقطة، قبل 15 جولة من إسدال ستار بطولة إنجلترا. ويتموقع واتفورد في الرتبة الـ 10 بِمجموع 26 نقطة.

وفضلا عن فريق واتفورد، ترغب أندية أخرى في جلب إسلام سليماني شهر جانفي الحالي، أبرزها نيوكاسل الإنجليزي وبشكتاش التركي.