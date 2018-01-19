زكرياء بولحية يُغادر أتليتيكو مدريد ويُوقع لنادي “ليفانتي”

أعلن نادي “ليفانتي” عن التوقيع للاعب الجزائري ، زكرياء بولحية، وهذا دون الكشف عن نوعية العقد “شراء أم إعارة” ولا مُدته.

وسيظهر المُهاجم الصاعد مع الفريق الرديف للقطب الثاني بمدينة “فالنسيا”، كونه لايزال في مُقتبل العمر ولم يتجاوز الـ20 من العمر.

يُذكر بأن المُلقب بـ”زاكا” نشط منذ سنة 2015 مع “أتليتيكو مدريد” ولكنه فشل في فرض نفسه مع أشبال “دييغو سيميوني”.

وتألق إبن عين تموشنت بشكل لافت الموسم الماضي مع “الكولتشونيروس” بتسجيله لـ16 هدفا، قبل أن تحرمه الإصابة من مواصلة بروزه.