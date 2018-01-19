صحيفة "ليكيب" تُجامل نايمار بمنحه علامة 10

جاملت صحيفة "ليكيب"، النجم البرازيلي نايمار دا سيلفا من خلال منحه علامة 10/10، في تنقيطها الخاص بمباراة باريس سان جرمان أمام ضيفه ديجون...

التي انتهت بفوز النادي العاصمي بنتيجة كبيرة جدا (8-0)، ووقع نجم المنتخب البرازيلي 4 أهداف كاملة، بينها هدف واحد عبر ركلة جزاء، لتمنحه الصحيفة الفرنسية الشهيرة العلامة الكاملة خلال هذه المواجهة، وهي علامة لا تمنحها عادة "ليكيب" سوى في حالات نادرة. وتقوم الصحافة الفرنسية بالتشهير لـ نايمار منذ وصوله إلى "الليغ 1"، خاصة أن الأمر يتعلق بإشهار كبير للدوري هناك، حيث تعمل الصحافة الفرنسية على أن ينجح لاعب من "الليغ 1" في الظفر بجائزة أفضل لاعب في العالم، لإنهاء احتكار البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي لها، وإعطاء بُعد آخر للدوري الفرنسي.