كلود بويال : رياض محرز لن يرحل عن الفريق وهو سعيد معنا

لا يزال مدرب ليستر سيتي “كلود بويال” يؤكد من يوم لآخر أنّ الجزائري “رياض محرز” لن يرحل عن الفريق وهو سعيد، كما أكد أنه سئم من تكرار هذه الأسئلة.وقال “بويال” في ندوة صحفية: “لا يوجد أي شيء جديد حول محرز”.

وأضاف: “دائما أكرر نفس الشيء ونفس الكلام، هو سعيد باللعب معنا، ويستمتع بكرة القدم وهذا أهم شيء”.

وتابع: “يمكننا رؤية أدائه في كل مباراة، هو يحب الفريق ويحب اللعب بجانب زملائه وهذا بمثابة حافز للفريق”.

وختم كلامه:”لحد الآن لا يوجد أي شيء قريب للحدوث، بالنسبة لي وللفريق، الميركاتو دائما هكذا لكن علينا تسييره بالطريقة الصحيحة”.