مبولحي ملك المرمى يقترب من الدوري السعودي

لا تزال هجرة اللاعبين الجزائرين للدوري السعودي متواصلة، حيث كشفت الصحف السعودية، أن نادي الإتفاق السعودي قد توصل لإتفاق مع حارس الخضر “رايس مبولحي”.فبعد أن فسخ عقده مع نادي “رين”، أصبح مبولحي من دون فريق ورغم العروض التي وصلته، فضل الإنتقال إلى الخليج.

يذكر أن نادي الإتفاق قد فسخ عقده مع الحارس الأردني الذي وقع معه مؤخرا مما فسح المجال للتعاقد مع الجزائري.

كما أن مبولحي كان مطلوبا في الدوري التركي وأيضا في الدوري الجزائري.

وحسب ماذكرت الصحف السعودية، فإن “الرايس” سيجتاز الفحص الطبي اليوم الخميس ليوقع على عقد مدته 18 شهر.