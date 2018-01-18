بن يطو يختار كأفضل لاعب في الدوري السعودي

اختير المهاجم الجزائري في صفوف فريق الشباب السعودي محمد بن يطو، أفضل لاعب في الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين، الذي لعبت مبارياته نهاية الأسبوع الماضي.

ووفقا لتقرير موقع "كوورة"، فقد اختارت، شركة "أوبتا" المتخصصة في جمع ونشر الإحصائيات الرياضية، "نجم نادي الشباب الجزائري محمد بن يطو، كأفضل لاعب في الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين".

وقاد مهاجم وفاق سطيف السابق، فريقه الشباب السعودي للفوز على نادي الإتفاق بثلاثية لهدف واحد، سجل منها هدفان. كما سمح هذا الفوز للشباب بالإرتقاء الى المرتبة الخامسة في جدول الترتيب.

وأعلنت شركة "صلة"، أن بن يطو تواجد بقوة في التشكيلة المثالية للجولة الـ17 من الدوري السعودي.