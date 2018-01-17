تطورات جديدة في قضية إنتقال إسلام سليماني لهذا النادي

اقترب الدولي الجزائري إسلام سليماني، مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي، من الانتقال إلى صفوف بشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، نتيجة رفض أرسنال رحيل مهاجمه الإنجليزي داني ويلبيك، إلى الفريق التركي بسبب المغادرة المنتظرة للتشيلي أليكسيس سانشيز عن الفريق اللندني شهر جانفي الحالي.

وكان بشكتاش، وضع داني ويلبيك وإسلام سليماني، على قائمة اهتماماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتعويض رحيل مهاجمه التركي سينك توسون إلى إيفرتون، وكشفت صحيفة "سبوركس" التركية عن رفض أرسنال التفريط في خدمات ويلبيك بسبب الرحيل المُنتظر لسانشيز، الذي يحظى باهتمام مانشستر يونايتد، وهو ما جعل الفريق التركي يوجه تركيزه نحو التعاقد مع سليماني على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، مع أحقية الشراء بعد نهاية هذا الموسم.

وحضر فكرت أورمان رئيس نادي بشكتاش في مدرجات ملعب "كينغ باور"، وتابع مباراة ليستر سيتي والضيف فليتوود مساء الثلاثاء الماضي، بِرسم الدور الـ 32 من عمر منافسة كأس إنجلترا. وذلك خصّيصا من أجل معاينة إسلام سليماني، كما أوردته قناة "سكاي سبورتس" البريطانية، الأربعاء. التي أضافت أن المفاوضات بين إدارتَي بشكتاش وليستر سيتي لِإنتداب سليماني جارية الآن.

يُذكر أن سليماني لا يشارك بشكل أساسي مع "الثعالب" منذ انتقاله إلى الفريق الموسم الماضي، قادما من نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، حيث لعب خلال تلك الفترة في 45 مباراة، سجل خلالها 13 هدفا وصنع 6 أهداف أخرى.