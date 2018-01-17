الجزائري رياض محرز أختير كسادس أفضل لاعب في بطولة البرميرليغ

في آخر تحديث أجرته شبكة "سكاي سبورتس" لقائمتها، التي تضم أفضل 30 لاعبًا، في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، احتل المركز الأول، البلجيكي كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي، بينما جاء صلاح، مهاجم ليفربول، في المركز الثاني، وخلفه هاري كين، لاعب توتنهام.

وحل رحيم ستيرلينج، من مانشستر سيتي، في المركز الرابع، يليه ماركوس ألونسو، من تشيلسي، ثم الجزائري رياض محرز، نجم ليستر سيتي، سادسًا الذي تألق في الجولات الأخيرة من الدولي الإنجليزي الممتاز.

واحتل المراكز من السابع حتى العاشر، على الترتيب: كريستيان إريكسن "توتنهام"، ليروي ساني "مانشستر سيتي"، روبرتو فيرمينو "ليفربول"، دافيد دي خيا "مانشستر يونايتد".

وجاء فيليب كوتينيو، لاعب ليفربول السابق، والمنتقل مؤخرا لبرشلونة، في المركز الـ11، فيما يأتي سيرجيو أجويرو، نجم السيتي، وأليكسيس سانشيز، مهاجم أرسنال، في المركزين الـ15 والـ17، على الترتيب.

وفي المركز الـ20، يتواجد إدين هازارد، نجم تشيلسي، بينما احتل مسعود أوزيل، لاعب أرسنال، المركز الـ28.