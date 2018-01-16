أرضيات ذكية تقرأ احتياجات المتسوقين من أقدامهم

بدو أن المرحلة المقبلة لجمع بيانات المستخدمين ستأتي من أسفل أقدامهم، إذ طورت شركة أمريكية ناشئة أرضيات ذكية مزودة بأجهزة استشعارية تتتبع خطوات وحركات المتسوقين داخل المتاجر والمحلات

يلتقرأ رغباتهم واحتياجاتهم وتنقلها إلى المعلنين، ليعرفوا الوقت المناسب لطرح عروض وكوبونات أو حتى تغييرها بما يتناسب مع رغبات المتسوقين، وأوضحت شركة "Scanalytics" أن المستشعرات المدمجة داخل الأرضيات تتعقب المتسوق منذ لحظة دخوله وحتى خروجه، وتترجم مساره إلى بيانات تظهر على شاشة تقرأ من خلالها المدة التي وقف فيها المتسوق أمام كل منتج قبل مغادرته المتجر.