مدرب ليستر سيتي يفجرها ويحسم مستقبل سليماني ومحرز مع نادي "الثعالب"

حسم المدير الفني لنادي ليستر سيتي الإنكليزي، كلود بويل مستقبل اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز، حيث أكد بقاءه في قلعة "كينغ باور" وعدم مغادرته في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بالرغم من الأخبار الكثيرة التي ربطت النجم الجزائري بالانتقال إلى عدة أندية في إنكلترا على غرار ليفربول، أرسنال، تشلسي، توتنهام وقطبي مدينة مانشستر.

كشف المدير الفرنسي، كلود بويل، في تصريحات نقلتها قناة "سكاي سبورتس" الإثنين، أنه لن يسمح لمحرز بالرحيل عن ليستر سيتي في الشتاء الحالي على الأقل، لأنه لا يوجد ما يجبره على ذلك، وقال: "بالنسبة لنا نحن لا نهتم لمثل ما يقال، كل الضجيج الذي يثار حول محرز لا يتعدى أن يكون مجرد تخمينات.

وأضاف في هذا الصدد: "بالطبع نحن في فترة الانتقالات، ومن الطبيعي أن يرتبط أفضل اللاعبين بأخبار الانتقالات، ولكنني لست خائفاً من ذلك لأننا نملك روحاً معنوية عالية ورائعة وردود أفعال إيجابية داخل الفريق".

وتابع الفرنسي متحدثاً عن النجم العربي: "أنا أثق كثيراً في رياض، لقد تحدثنا كثيراً معه في مواضيع متنوعة بخصوص كرة القدم، لأنه يُحب كثيراً هذه الرياضة، هو اليوم ناضج بشكل جيد ويمتلك الخبرة في الحياة وهو ما يجسّده حالياً معنا".

وأردف "رياض يمتلك قدرة تأثير قوية على المجموعة، هو لاعب ثمين للفريق، يمكننا رؤية حبه وتعلقه بكرة القدم، هو سعيد جداً معنا ومع زملائه، من المهم جداً بالنسبة إلينا الاحتفاظ بأفضل لاعبينا".

وتحدث بويل عن الأمور المهمة التي تشغل بال محرز حالياً، وقال: "طموحه الجيد حالياً هو مواصلة العمل الشاق الذي يقوم به، وإظهار قدراته خلال المباريات وبعدها وهذا حتى نهاية الموسم الكروي"، مضيفاً: "لقد استعاد مستواه الجيد، من خلال الأهداف التي يسجلها والتمريرات الحاسمة التي يقدمها لزملائه، ومن المهم لنا أن يستمر على هذا النحو ويظهر للجميع قيمته، من الرائع أن يستمر معنا حتى نهاية الموسم".

وفي سياق آخر أعلن بويل عن رحيل الدولي الجزائري الآخر في صفوف ليستر سيتي، إسلام سليماني حيث قال: "اللاعب الوحيد الذي سنسمح له بالرحيل في فترة الانتقالات الشتوية هو المهاجم إسلام سليماني"، مضيفاً: "لدينا ستة لاعبين في خط الهجوم وينافسون على مركزين فقط وبالتالي يجب التخلي عن مهاجم".