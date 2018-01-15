مدرب ليستر يحسم مستقبل الاعبين : سليماني سيغادر و محرز باق معنا

حسم مدرب نادي ليستر سيتي الانجليزي، الفرنسي كلود بويال في مستقبل اللاعبين الدوليين الجزائريين رياض محرز واسلام سليماني، حيث أكد بقاء الأول مع الفريق بينما كشف بأنه منح الضوء الأخضر للثاني قصد الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أكد بويال عدم مغادرة محرز فريق ليستر سيتي خلال "الميركاتو" الشتوي الحالي، بالرغم من الأخبار الكثيرة التي ربطته بالانتقال إلى عدة أندية في انجلترا على غرار ليفربول، أرسنال، تشيلسي، توتنهام وقطبي مدينة مانشستر. وقال المدرب الفرنسي في تصريحات نقلتها قناة "سكاي سبورتس" الإثنين "بالنسبة لنا نحن لا نهتم لمثل ما يقال، كل الضجيج الذي يثار حول محرز لا يتعدى أن يكون مجرد تخمينات أو إشاعات"، مضيفا "بالطبع نحن في فترة التحويلات، ومن الطبيعي أن يرتبط أفضل اللاعبين بأخبار الانتقالات، ولكنني لست خائفا من ذلك لأننا نملك روحا معنوية عالية ورائعة وردود أفعال إيجابية داخل الفريق".

وفي سياق متصل، ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ليفربول، أبلغ ليستر سيتي بعدم اهتمامه بضم رياض محرز الذي ارتبط بالانتقال إلى هذا الفريق، خلال الميركاتو الشتوي الحالي لتعويض فيليب كوتينيو، الذي انتقل إلى برشلونة. وقالت صحيفة "التايمز" الإنجليزية: "رحيل كوتينيو إلى برشلونة في وقت سابق من هذا الشهر منحه الكثير من الأموال لاستثماره في تدعيم فريقه، وهو ما أدى إلى عدة إشاعات حول ذلك". وتابعت: "من بين هذه الإشاعات ارتبط ليفربول بضم محرز، ولكن ليفربول ليس مهتمًا بضمه وتواصل مع إدارة ليستر سيتي وأخبرها بذلك". وأتمت: "آرسنال لا يزال المفضل للحصول على محرز، إلا أن ليستر لا يرغب في بيعه خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية".

ومن جانبه، تحدث بويل عن الأمور المهمة التي تشغل بال محرز حاليا، وقال "طموحه الجيد حاليا هو مواصلة العمل الشاق الذي يقوم به، وإظهار قدراته خلال المباريات وبعدها وهذا حتى نهاية الموسم الكروي"، مضيفا "لقد استعاد مستواه الجيد، من خلال الأهداف التي يسجلها والتمريرات الحاسمة التي يقدمها لزملائه، ومن المهم لنا أن يستمر على هذا النحو ويظهر للجميع قيمته.. من الرائع أن يستمر معنا حتى نهاية الموسم". وتابع نفس المتحدث "أنا أثق كثيرا في رياض، لقد تحدثنا كثيرا إليه في مواضيع متنوعة بخصوص كرة القدم، لأنه يحب كثيرا هذه الرياضة، هو اليوم ناضج بشكل جيد ويملك الخبرة في الحياة وهو ما يجسّده حاليا معنا"، وأردف "رياض يملك قدرة تأثير قوية على المجموعة، هو لاعب ثمين للفريق، يمكننا رؤية حبه وتعلقه بكرة القدم، هو سعيد جدا معنا ومع زملائه، من المهم جدا بالنسبة إلينا الاحتفاظ بأفضل لاعبينا".

وعلى صعيد أخر أعلن بويال عن رحيل الدولي الجزائري الأخر في صفوف ليستر سيتي، إسلام سليماني حيث قال "اللاعب الوحيد الذي سنسمح له بالرحيل في فترة الانتقالات الشتوية هو المهاجم إسلام سليماني"، مضيفا "لدينا ست لاعبين ينشطون في خط الهجوم وينافسون على مركزين فقط وبالتالي يجب التخلي عن مهاجم".