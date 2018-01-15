بالفيديو: باولو مالديني يزور شوارع الجزائر

كان النجم الإيطالي باولو مالديني ضيف شرف جائزة أفضل لاعب جزائري لعام 2017...

على موعد مع زيارة إلى مقام الشهيد، حيث تلقى شروحات حول المعني التاريخي لهذا المكان بالنسبة للجزئريين، وأبى نجم ميلان السابق إلى أن يزور شارع الأمير عبد القادر بوسط العاصمة، وكان في إستقباله رئيس بلدية الجزائر الوسطى بطاش، الذي وقع له في السجل التاريخي للمدينة، وسط تهافت كبير للجزائريين عليه، حيث لم يفوتوا الفرصة لإلتقاط صور تذكارية مع واحد من أساطير الكرة الإيطالية والعالمية.