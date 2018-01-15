مدرب ليستر سيتي كلود بويل يصدم محرز بهذا القرار النهائي

أكد الفرنسي كلود بويل مدرب ليستر سيتي أن لاعبه الجزائري رياض محرز لن يغادر الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويرتبط اسم محرز ككل سوق انتقالات بالعديد من الاندية؛ أخرهم تلك السوق بفريق ليفربول لتعويض غياب البرازيلي فيليبي كوتينيو الذي رحل عن الريد لبرشلونة.

وقال بويل عن رحيل لاعبه الجزائري "الأمر ليس وارد لدينا" مُضيفًا "في كل سوق انتقالات يرتبط أفضل اللاعبين بالانتقالات لكنني لست خائفًا من رحيله".

وبرز اسم محرز منذ موسمين حينما قاد فريقه ليستر مع زملائه للفوز بالدوري الإنجليزي لأول مرة في تاريخه بعدما كان فريق المُكنى بالثعالب يصارع من أجل البقاء بالبريميرليج الموسم السابق على تتويجهم.

وواصل المدرب الفرنسي "لدي ثقة في رياض. أتحدث معه كثيرًا عن العديد من الأمور المتعلقة بكرة القدم المُولع هو بها".