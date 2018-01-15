علي حداد يتدخل و يتجه نحو خطف اللاعب الساحر بلايلي من قاسي السعيد

يتجه فريق إتحاد العاصمة لحسم صفقة اللاعب “يوسف بلايلي” خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي الحالي.وتدخل رئيس فريق إتحاد العاصمة “علي حداد” شخصيا من أجل حسم الصفقة بعد دخول فريق مولودية الجزائر على خط المنافسة.ومن المنتظر أن يعود بلايلي إلى أرض الوطني في رحلة جوية من العاصمة الفرنسية باريس على الساعة الـ16:00

وسيتجه لاعب إنجي الفرنسي مباشرة إلى مكتب “علي حداد” من أجل التوقيع على عقده الجديد مع فريق سوسطارة.