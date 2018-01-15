مالديني : محرز يُمتعني كثيرا و صراحة مكانته مع كبار الأندية في أوروبا

أشاد أسطورة إيطاليا وميلان، “باولو مالديني” بالدولي الجزائري، رياض محرز، مُعتبرا بأنه يستحق اللعب في ناد أفضل من “ليستر سيتي”.وصرح، مالديني خلال ندوة صُحفية عقدها اليوم الإثنين بالعاصمة قائلا :”محرز يُمتعني كثيرا، ويستحق التواجد مع أحسن الفرق في العالم”.

وواصل :”هذه أول مرة أزور فيها الجزائر، وأعلم بأن شعبها مولع بكرة القدم لدرجة الجنون، وأعجبت بالأجواء التي وجدتها هنا”.