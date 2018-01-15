مدرب ليستر: جميع الفرق تريد رياض محرز و لكن اللاعب شخص ناضج فلا خوف عليه

عاد “كلود بويال”، مدرب ليستر سيتي للحديث مرة أخرى عن العروض الوهمية التي صنعت الحدث مؤخرا حول انتقال محرز إلى “ليفربول” أو “أرسنال”.وقال بويال في تصريحات لصحيفة “الغارديان”: “أثق في رياض، تحدثنا كثيرا وفي أمور عديدة وخاصة كرة القدم”.

وأضاف: “محرز أصبح شخص ناضج مع الكثير من الخبرة في الحياة، ويمكننا ملاحظة ذلك”.

وتابع: “كل هذه الضجة حول خروجه من الفريق هي مجرد إشاعات، وبطبيعة الحال الجميع يريد التعاقد مع أفضل اللاعبين”.