مدرب بورتو يُبعد براهيمي....والسبب!

أعلن نادي بورتو عن قائمة الفريق المكونة من 20 لاعب تحسبا لمواجهة “أستوريل” في الدوري البرتغالي في غياب ياسين براهيمي.وكان براهيمي قد تدرب بشكل عادي في اليومين الأخيرين، لكن المدرب “كونسيساو” قرر عدم إستدعائه حتى يستفيد من الراحة.

يذكر أن “كونسيساو” أكد في وقت سابق أن إصابة الجزائري كانت نتيجة الإرهاق وهو مطالب بالركون الى الراحة.

ويعتبر ياسين أبرز لاعبي بورتو هذا الموسم كما أنه يعتبر محرك الفريق.