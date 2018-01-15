المدرب الفرنسي كلود بويال: لا توجد كلمات لوصف محرز
أشاد المدرب الفرنسي لنادي”ليستر سيتي” “كلود بويال” بنجم فريقه “رياض محرز” خاصة بعد أدائه الكبير في مباراة السبت الماضي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي.
وقال بويال في تصريحات لصحيفة “الغارديان”: “محرز يؤثر بشكل إيجابي على الفريق، هو أهم لاعب في الفريق”.
وقال بويال في تصريحات لصحيفة “الغارديان”: “محرز يؤثر بشكل إيجابي على الفريق، هو أهم لاعب في الفريق”.
وأضاف: “يمكننا أن نلاحظ سعادته في ممارسة رياضته المفضلة مع زملائه، وبطبيعة الحال نريد أن يواصل معنا”.
وأردف قائلا: “طموحه الكبير هو مواصلة العمل من أجل إثبات نفسه مباراة بعد الأخرى إلى غاية نهاية الموسم”.
وختم كلامه: “رياض عاد إلى قمة مستواه، يسجل أهدافا، يمنح تمريرات حاسمة، يصنع الفرص، ومن المهم أن يواصل بهذا الأداء”.
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