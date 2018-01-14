جمال مصباح : وحيد خليلوزيتش هو أفضل مدرب للمنتخب الوطني

لم يُؤثّر الناخب الوطني الأسبق رابح سعدان إيجابا في مشوار اللاعب الدولي السابق جمال مصباح، رغم أن هذا المدافع استهلّ مشواره الدولي مع "الخضر" تحت إمرة "شيخ" المدربين الجزائريين.

وخاض جمال مصباح (33 سنة) أوّل مباراة له مع المنتخب الوطني الجزائري في الـ 28 من ماي 2010، وكانت عبارة عن لقاء وديّ أمام منتخب جمهورية إيرلندا، أُقيمت فعّاليتها بِهولندا. وحينها لعب مصباح كامل أطوار المواجهة تحت إشراف الناخب الوطني رابح سعدان، الذي استعداه لِخوض نهائيات كأس العالم بِجنوب إفريقيا، أيّاما قلائل من بعد.

وقال جمال مصباح إن أبرز مدرب تأثّر به على مستوى الأندية كان التقني الإيطالي ماسيميليانو أليغري، عندما ارتدى زيّ الفريق المحلي ميلان آسي موسم 2012-2013.

وفي أحدث تصريحاته له نقلتها الصحافة الإيطالية، قال إبن قسنطينة إن التقني البوسني وحيد خليلوزيتش، كان أفضل مدرب لعب تحت إمرته في صفوف المنتخب الوطني الجزائري، وذلك ما بين صيفَي 2011 و2014.

وعن المدرب الذي لم يتأقلم مع خططه الفنية، قال مصباح إنه حاول جاهدا الإنسجام مع أفكار التقني الإيطالي روبيرتو دونادوني، لكن دون جدوى. وذلك في الفريق المحلي بارما موسم 2013-2014. عِلما أن دونادوني يُدرّب حاليا اللاعب الدولي الجزائري متوسط الميدان سفير تايدر، في فريق بولونيا الإيطالي.

ورفض مصباح عروضا أتته من أندية تنتمي إلى الخليج العربي والمكسيك، لمّا كان يرتدي زيّ فريق ليفورنو الإيطالي عام 2014. وفسّر القرار بِأنه لم يكن يرغب في نقل أسرته وأبنائه (الصورة المُدرجة أسفله) إلى بيئة أخرى، مع الإشارة إلى أن زوجة الدولي الجزائري إيطالية.

وعاد مصباح إلى طفولته، وقال إنه انخرط في المجال الرياضي مُمارسا للملاكمة، قبل أن يتحوّل إلى كرة القدم لِأنه كان يعشق هذه اللعبة كثيرا.

ويبحث جمال مصباح حاليا عن فريق جديد يُمثّل ألوانه، قبل إسدال ستار سوق الإنتقالات الشتوية في الـ 31 من جانفي الحالي، بعد أن فسخ عقده مع نادي لوزان السويسري أواخر أكتوبر الماضي. وهو أحد أسرار لجوئه إلى الظهور الإعلامي في إيطاليا.