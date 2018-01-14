لاعب بريطاني كبير يؤكد أن القيمة الحقيقية لرياض محرز هي 85 مليون أورو

قال اللاعب الدولي الويلزي السابق روبي سافاج إن القيمة المالية للنجم الكروي الجزائري رياض محرز في سوق الإنتقالات تُعادل رقم 75 مليون جنيه استرليني، الذي يقترب من مبلغ 85 مليون أورو.

جاء ذلك في أحدث ظهور إعلامي للاعب السابق روبي سافاج، عبر هيئة الإذاعة البريطانية (البي بي سي).

وأبدى روبي سافاج استغرابه من إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، كيف تشتري مدافعا بِقيمة 84 مليون أورو، وتبخل عن تسديد نفس المبلغ لِشراء لاعب كبير من فصيل محرز، أفضل كرويّي في "البريمرليغ" موسم 2015-2016.

ويُشير روبي سافاج - هنا - إلى انتداب إدارة نادي ليفربول في الـ 27 من ديسمبر الماضي، الهولندي فيرجيل فان ديك (26 سنة) مدافع فريق ساوثهامبتون الإنجليزي، بِقيمة 84 مليون أورو.

بينما اقترحت إدارة نادي روما الإيطالي الصيف الماضي، مبلغا تراوح ما بين 23 و35 مليون أورو، لِإنتداب مهاجم "الخضر". لكن مُسيّري ليستر سيتي رفضوا العرض، وأصرّوا على استلام مبلغ لا يقلّ عن 56 مليون أورو. مع التذكير بِأن مدّة عقد محرز (26 سنة) مع نادي ليستر سيتي تنقضي صيف 2020.

وكان روبي سافاج (43 سنة) قد ارتدى زيّ فريق ليستر سيتي ما بين 1997 و2002 في منصب متوسط ميدان، وأحرز معه كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة عام 2000. كما تقمّص ألوان مانشستر يونايتد الإنجليزي وأندية أخرى، ولعِب لِمنتخب وطنه بلاد الغال في 39 مباراة دولية ما بين 1995 و2004.