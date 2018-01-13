ريال مدريد يواصل السقوط و زيدان في متاهة

تواصلت معاناة ريال مدريد في الدوري الاسباني لكرة القدم بعد خسارته السبت على أرضه 0-1 أمام ضيفه فياريال في المرحلة التاسعة عشرة من المسابقة.

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء بابلو فورنالس (87).

وهي الخسارة على الثالثة لريال مدريد على ارضه هذا الموسم والثانية على التوالي بعد هزيمته في الكلاسيكو 0-3 في الرحلة السابعة عشرة.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند نقطة 31 فيما رفع فياريال-الذي حقق فوزه الاول في البيرنابيو خلال 19 مباراة خاضها بمختلف المسابقات-رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس.